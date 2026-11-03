O Atlético-MG utilizará uma formação alternativa contra o Botafogo nesta quarta-feira, 04, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O planejamento da comissão técnica prioriza o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio, marcado para o próximo sábado, quando a equipe precisará reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida.

Dez atletas considerados titulares não viajaram ao Rio de Janeiro e permaneceram em Belo Horizonte: Natanael, Lyanco, Renan Lodi, Maycon, Kevin Castaño, Igor Gomes, Alan Franco, Bernard, Alan Minda e Tomás Cuello. O técnico Eduardo Domínguez e o preparador físico Martin Frattini comandam treino com esse grupo na manhã desta quarta-feira, na Cidade do Galo, antes de embarcarem no início da tarde para comandar a equipe no Nilton Santos.

Além da gestão de desgaste, o clube enfrenta problemas físicos. O meio-campista Victor Hugo teve detectada uma lesão na coxa direita e se juntou a Fred, Mateo Cassierra, Thiago Borbas e Reinier entre os desfalques médicos. O zagueiro Ruan Tressoldi foi liberado, mas segue cronograma de aprimoramento físico. A principal novidade é o retorno do goleiro Everson, recuperado de fratura no pé esquerdo e relacionado para ganhar ritmo.