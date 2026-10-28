A Federação Mineira de Futebol (FMF) definiu a fórmula de disputa do Campeonato Mineiro de 2027. O formato foi aprovado em reunião do Conselho Técnico realizada na noite de terça-feira, 27, no Mineirão, promovendo mudanças estruturais em relação às edições recentes do torneio estadual.

Como funciona a divisão dos grupos na primeira fase?

De acordo com as novas regras estabelecidas no estadual, os 12 clubes participantes foram distribuídos em duas chaves de seis equipes cada. Na fase inicial, as agremiações de um grupo enfrentam apenas as do grupo oposto, totalizando seis rodadas de classificação.

A composição das chaves foi definida da seguinte maneira:

Grupo A: Atlético-MG , Pouso Alegre, North, Tombense, Betim e Villa Nova.

, Pouso Alegre, North, Tombense, Betim e Villa Nova. Grupo B: Cruzeiro, América-MG, URT, Uberlândia, Itabirito e Democrata-SL.

Qual é o regulamento do mata-mata e o calendário?

Na fase de mata-mata, os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. A partir desta etapa, todo o chaveamento eliminatório (quartas, semifinais e a decisão) será disputado em confrontos de ida e volta, superando o modelo de final em jogo único utilizado na edição de 2026.

O cronograma aprovado estabelece a abertura da competição para 6 de janeiro de 2027, enquanto a partida final de volta está programada para 7 de março de 2027.

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