O técnico Tite analisou a derrota do Botafogo por 2 a 1 diante do Remo, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador avaliou que a desatenção defensiva nos minutos iniciais foi determinante para o resultado negativo.

Como os gols sofridos afetaram o Botafogo

Durante a entrevista coletiva pós-jogo, o comandante alvinegro detalhou o impacto dos tentos sofridos no começo de cada tempo. “O jogo foi condicionado, principalmente, por sofremos o gol cedo no primeiro tempo. A gente buscou e estabeleceu volume, mas sair atrás traz uma pressão muito forte. Aconteceu no segundo tempo também. Mesmo fazendo o gol, nós não tivemos a força para buscar o empate”, afirmou Tite.

O treinador também abordou o aspecto emocional do elenco diante da desvantagem no placar. “Quando o resultado não vem, ele te retira confiança. E, daqui a pouco, um lance mais refinado se perde. A capacidade de precisão ou de finalização se perde”, completou o técnico.

Alerta ligado na reta final do Brasileirão

Com o revés em Belém, o clube carioca permaneceu com 39 pontos na tabela de classificação do campeonato. Desde sua chegada, o Botafogo tem quatro derrotas, uma vitória e um empate. Tite ressaltou a urgência de pontuar para afastar qualquer risco nas rodadas decisivas do torneio nacional.

“A história do Botafogo é a história de conquistas, recente de títulos. O momento, desde que eu vim, está: quem não atingiu 45 pontos vai estar em uma situação de atenção. Nós também”, destacou o treinador.