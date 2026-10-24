O Internacional fez valer o mando de campo e venceu o Botafogo por 3 a 0 na tarde deste sábado, 24, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada pela eficiência ofensiva dos donos da casa e por intervenções cruciais do goleiro Kauan. Com o resultado, o Colorado chega aos 35 pontos e assume a 16ª colocação na tabela, enquanto a equipe carioca permanece no 11º lugar, com 39 pontos.
Eficiência colorada e falhas na defesa
Apesar de o Botafogo ter terminado o jogo com maior posse de bola (56%), foi o Internacional quem ditou o ritmo das ações ofensivas, somando 17 finalizações contra 11 dos visitantes. Aos 32 minutos, Aguirre ganhou da marcação pela direita e cruzou na pequena área. A zaga do Botafogo falhou e Matheus Bahia apareceu livre para empurrar para o fundo das redes, abrindo o placar. Antes disso, o goleiro Kauan já havia evitado o gol carioca ao espalmar um chute cruzado de Tiquinho Soares.
O Botafogo tentou responder, mas esbarrou novamente em Kauan, que fez uma defesa sensacional após desvio de primeira de Tiquinho Soares aos 39 minutos. A eficiência do Inter voltou a aparecer na reta final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Alan Patrick cobrou escanteio da esquerda, Maripán finalizou mascado e a bola sobrou para Juninho, que dominou no meio da área e chutou de canhota para ampliar a vantagem.
Controle e golpe final
No segundo tempo, o Internacional manteve a postura e valorizou a posse de bola, sem deixar de atacar. Aos 66 minutos, a equipe gaúcha selou a vitória. Alan Patrick rolou na frente para Alerrandro, que tocou de lado na saída do goleiro Gabriel Batista, deixando Alexandro Bernabéi sozinho para marcar o terceiro gol colorado.
O técnico Tite promoveu mudanças no Botafogo, acionando nomes como Hakim Ziyech e Arthur Cabral. Aos 76 minutos, Arthur Cabral serviu Ziyech dentro da área, mas Kauan fez mais uma linda defesa. Pouco depois, aos 79 minutos, Marçal fez um belo giro na entrada da área e acertou o travessão, na última grande chance dos visitantes. O time carioca encerrou a partida com três cartões amarelos, recebidos por Álvaro Montoro, Nahuel Ferraresi e Marçal.
Situação na tabela e próximos jogos
Contando este jogo, o Internacional soma agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão, alcançando os 35 pontos na 16ª posição. Já o Botafogo amarga sua terceira derrota na mesma sequência de cinco jogos e estaciona nos 39 pontos, no 11º lugar.
As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 28, pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional viaja para enfrentar o Fluminense, enquanto o Botafogo visita o Remo.