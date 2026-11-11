O técnico Tite terá mais uma baixa relevante para escalar o Botafogo na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O volante Domingos Andrade foi convocado pela seleção de Angola e não terá condições de atuar contra o Corinthians.

A seleção angolana disputará dois confrontos diante do Sudão do Sul, nos dias 14 e 17 deste mês, em Luanda e Juba. Como o Glorioso entra em campo na quarta-feira seguinte, dia 18, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, o jogador teria menos de 24 horas de intervalo entre o término do jogo na África e o início do compromisso em São Paulo.

Domingos Andrade vinha ganhando espaço na equipe e amplia a lista de desfalques do treinador alvinegro. Além do volante, Tite não contará com o zagueiro Ferraresi, convocado pela seleção venezuelana, nem com o atacante Kadir, chamado pela seleção panamenha. No departamento médico, o volante Danilo segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa.

Por outro lado, o jovem Huguinho, requisitado pela seleção brasileira sub-20, deve se juntar à delegação a tempo após atuar no dia 16 em Belém.

O confronto válido pela 35ª rodada é considerado decisivo para o Alvinegro, que soma 42 pontos em 34 partidas e ocupa a 11ª colocação na classificação geral.