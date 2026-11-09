Na reta decisiva do Campeonato Brasileiro de 2026, o técnico Tite busca reverter o baixo rendimento estatístico e fechar o ano em alta no comando do Botafogo. O treinador de 65 anos acumula aproveitamento de 25,64% na competição nacional, somando suas passagens pelo Cruzeiro e pelo clube alvinegro.

No início do campeonato, Tite esteve à frente da equipe celeste em seis confrontos, com três empates e três derrotas antes de deixar o cargo. Contratado em setembro pela diretoria do Botafogo para substituir Franclim Carvalho e afastar o risco de queda, o comandante soma sete pontos em 21 disputados pelo clube carioca, com retrospecto de duas vitórias, um empate e quatro derrotas em sete partidas.

Apesar do retrospecto discreto no acumulado, a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro no Estádio Nilton Santos, válida pela 34ª rodada, trouxe fôlego ao planejamento alvinegro. Com o resultado, a equipe alcançou 42 pontos e assumiu a 11ª colocação, abrindo cinco pontos de vantagem sobre o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento com 37 pontos.

Para assegurar matematicamente a permanência na divisão de elite e confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana, o Botafogo terá quatro rodadas decisivas pela frente. A sequência inclui duelos contra Corinthians, Bahia, São Paulo e Santos, com o primeiro desafio marcado para 18 de novembro diante dos corintianos, na Neo Química Arena.