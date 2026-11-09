O Atlético Mineiro obteve junto à Federação Colombiana de Futebol a liberação do meio-campista Kevin Castaño da relação de convocados para a próxima Data Fifa.

Em negociação liderada pelo executivo de futebol Paulo Bracks com a coordenação de seleções da Colômbia e com o técnico Néstor Lorenzo, o clube mineiro garantiu a permanência do atleta durante o período de amistosos contra o Chile, agendados para os dias 13 e 17 de novembro.

A solicitação visou preservar um dos titulares do setor de meio-campo comandado pelo técnico Eduardo Domínguez. Caso se apresentasse à seleção colombiana, Castaño desfalcaria a equipe no duelo contra o Mirassol, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perderia parte expressiva das atividades táticas preparatórias para a final da Copa Sul-Americana, agendada para o dia 21 de novembro. Na atual temporada, o atleta soma 18 partidas disputadas e uma assistência prestada.

Por outro lado, a diretoria atleticana não obteve o mesmo resultado nas tratativas conduzidas junto à Federação Equatoriana de Futebol. O clube solicitou a liberação do lateral-direito Preciado, do volante Alan Franco e do atacante Alan Minda, mas teve o pedido recusado pela comissão técnica equatoriana. Dos três atletas chamados, nenhum é titular absoluto na equipe de Domínguez, destacando-se ainda que Alan Franco já está suspenso e não disputará a decisão continental.

Com Castaño integrado ao planejamento semanal de treinamentos, o Galo trabalha com foco no compromisso pelo Brasileirão. O Galo entra em campo neste sábado, 14, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Mirassol fora de casa.