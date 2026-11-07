Disputado em pontos corridos por vinte equipes ao longo de 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro Série A exige atenção constante à tabela de classificação. Em disputas equilibradas pelo título, por vagas continentais ou contra o rebaixamento, a definição de posições com pontuações idênticas obedece a uma ordem rigorosa do regulamento da CBF, conforme detalhado pelo portal Trivela.

Quais são as prioridades para o desempate?

Caso duas ou mais equipes terminem a rodada ou o torneio com a mesma pontuação, os primeiros fatores analisados avaliam o desempenho esportivo geral da campanha:

Número de vitórias: primeiro fator de desempate na classificação.

Saldo de gols: diferença entre os gols marcados e sofridos ao longo da competição.

Gols marcados: maior número total de gols feitos no campeonato.

Quando se aplica o confronto direto e a disciplina?

Se a igualdade persistir após a checagem dos quesitos gerais, o regulamento recorre a métricas específicas e disciplinares:

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