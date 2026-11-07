Disputado em pontos corridos por vinte equipes ao longo de 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro Série A exige atenção constante à tabela de classificação. Em disputas equilibradas pelo título, por vagas continentais ou contra o rebaixamento, a definição de posições com pontuações idênticas obedece a uma ordem rigorosa do regulamento da CBF, conforme detalhado pelo portal Trivela.
Quais são as prioridades para o desempate?
Caso duas ou mais equipes terminem a rodada ou o torneio com a mesma pontuação, os primeiros fatores analisados avaliam o desempenho esportivo geral da campanha:
- Número de vitórias: primeiro fator de desempate na classificação.
- Saldo de gols: diferença entre os gols marcados e sofridos ao longo da competição.
- Gols marcados: maior número total de gols feitos no campeonato.
Quando se aplica o confronto direto e a disciplina?
Se a igualdade persistir após a checagem dos quesitos gerais, o regulamento recorre a métricas específicas e disciplinares:
- Confronto direto: aplicado unicamente quando apenas dois clubes estão empatados, sendo descartado se a igualdade envolver três ou mais equipes.
- Menor número de cartões vermelhos: prioriza a equipe com menos expulsões registradas.
- Menor número de cartões amarelos: considerado caso persista o empate no número de cartões vermelhos.
- Sorteio: realizado pela CBF caso nenhum dos parâmetros anteriores defina a posição.