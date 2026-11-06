O Corinthians empatou em 2 a 2 com a Portuguesa em jogo-treino realizado na manhã desta sexta-feira, 6, no CT Joaquim Grava.

A atividade, disputada em dois tempos de 35 minutos com substituições livres, foi promovida pela comissão técnica para dar ritmo de jogo aos atletas reservas e àqueles que atuaram por menos de 45 minutos no empate sem gols contra o São Paulo, na última quarta, 6.

Os gols da equipe alvinegra foram anotados pelo meia Matheus Pereira e pelo atacante Pedro Raul. Atletas que buscam recondicionamento físico, como o atacante Memphis Depay, também integraram a movimentação no centro de treinamento.

Enquanto os suplentes estiveram em campo diante da Lusa, os titulares da equipe comandada por Clarence Seedorf realizaram um trabalho físico e técnico à parte. A comissão técnica prevê que esta seja a única atividade com esse formato durante o período de paralisação do calendário nacional.

O jogo-treino integra a preparação do Corinthians para o confronto contra o Botafogo, agendado para o dia 18 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ocupando a 17ª colocação na tabela de classificação com 37 pontos, o clube alvinegro busca aproveitar as duas semanas de treinos para ajustar a equipe na luta para escapar da zona de rebaixamento.