O Santos oficializou nesta sexta-feira, 6, Neymar pai para o cargo de CEO. O vínculo do empresário com o clube paulista possui validade inicial até dezembro deste ano, formalizando a sua atuação direta nas decisões executivas e no cotidiano administrativo da instituição.

A manutenção dele na função para a temporada de 2027 dependerá do resultado do pleito eleitoral para a presidência do clube. Caso a chapa liderada pelo atual presidente Marcelo Teixeira vença a eleição, a tendência é a continuidade do executivo no cargo.

O empresário já desempenhava papel ativo nos bastidores da Vila Belmiro, com aportes financeiros e diretamente na contratação de atletas como Arthur Melo, Philippe Coutinho e outros.

Ele foi o responsável por uma reforma ampla na estrutura das categorias de base do clube, em parte substancial dos camarotes da Vila Belmiro. Também desembolsou R$ 12 milhões para pagamento de um transfer ban do clube, envolvendo a contratação do meio-campista Jean Lucas.

O atual executivo de futebol do Peixe, Alexandre Mattos, será mantido no cargo mesmo com a presença de Neymar pai, com quem possui estreita relação.