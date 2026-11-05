O Santos retomou a busca por um novo terreno na capital paulista com a intenção de erguer um centro de treinamento exclusivo para as categorias de base do clube. A diretoria alvinegra mantém tratativas com a Prefeitura de São Paulo e com a Secretaria Municipal para encontrar uma área apropriada ao projeto.

Anteriormente, o clube chegou a mapear três locais potenciais na cidade. O principal deles ficava na região de São Mateus, nas proximidades da UPA local, escolha vista como estratégica por estar inserida em uma localidade com necessidade de investimentos sociais e esportivos.

No entanto, a opção de São Mateus acabou cancelada em razão de projetos de interesse público previstos pelo município no mesmo endereço. Com isso, o departamento responsável iniciou um novo levantamento de áreas viáveis para apresentar à administração municipal nos próximos passos das conversas.

Qual é a estrutura atual das categorias de base?

Segundo o presidente Marcelo Teixeira, a implantação de um polo da base em São Paulo é tratada como prioridade institucional da atual gestão. O plano integra uma série de movimentações de modernização estrutural, a exemplo de regularizações fundiárias no CT Rei Pelé e de uma área em São Vicente.

No momento, as atividades formativas do clube estão concentradas no CT Meninos da Vila, localizado no bairro do Saboó, em Santos, inaugurado em 2006. Além dele, as equipes sub-17 e sub-20 também utilizam as dependências do próprio CT Rei Pelé.