Em um confronto direto na parte de cima da tabela, o RB Bragantino fez a lição de casa e venceu o Santos por 2 a 1 na noite desta segunda-feira, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Pela 34ª rodada do Brasileirão, o Massa Bruta contou com um gol contra de Rodinei e uma cabeçada de Wallace Yan para garantir os três pontos. Com o resultado, os donos da casa ultrapassaram o Peixe na classificação geral.
Início agitado e infelicidade santista
A partida começou com as equipes se estudando, mas o placar foi aberto logo aos quatro minutos de forma inesperada. Ryan cruzou pela direita do ataque e o lateral Rodinei, na tentativa de cortar de cabeça, mandou contra o próprio patrimônio, colocando o RB Bragantino em vantagem. O Santos tentou responder rapidamente e chegou a balançar as redes aos nove minutos com Everton, mas a arbitragem anulou o lance apontando saída de bola no momento do cruzamento.
Atrás no marcador, o time visitante subiu suas linhas e passou a dominar a posse de bola, que terminou em 61% a favor dos santistas. No entanto, a equipe encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo dos mandantes, arriscando chutes de fora da área com Philippe Coutinho, que pararam nas defesas seguras de Tiago Volpi.
Empate rápido e a resposta imediata
A insistência do Santos deu resultado aos 37 minutos. Em boa tabela do ataque, Gabriel Barbosa encontrou Philippe Coutinho na área. O meia limpou a marcação e bateu para empatar o jogo. O panorama, que indicava uma reação visitante, mudou completamente em questão de minutos. Aos 41, Henry Mosquera foi ao fundo pela esquerda e cruzou na medida para Wallace Yan, que mandou de cabeça para o fundo da rede, recolocando o Massa Bruta na frente.
O clima esquentou nos acréscimos da primeira etapa. Lucas Barbosa e Álvaro Barreal se desentenderam, receberam cartão amarelo e, como estavam pendurados, desfalcarão suas respectivas equipes na próxima rodada.
Pressão sem efetividade e VAR em ação
Na volta para o segundo tempo, o RB Bragantino quase ampliou em uma cobrança de escanteio cheia de veneno de Wallace Yan, que obrigou Diogenes a evitar o gol olímpico aos seis minutos. O goleiro santista, que terminou a partida com quatro defesas, voltou a brilhar aos 22 minutos, quando fez uma grande intervenção em finalização do próprio Wallace Yan, após jogada construída por Ryan.
O Santos, precisando reagir, promoveu uma série de substituições, mas continuou esbarrando na falta de pontaria. Apesar de somar 16 finalizações no total contra 13 do adversário, o Peixe acertou o alvo apenas quatro vezes. Aos 37 minutos, Rony caiu na área pedindo pênalti após dividida com Ryan. A arbitragem aguardou a checagem do VAR, que mandou o jogo seguir. Nos minutos finais, o RB Bragantino se fechou na defesa e garantiu o placar favorável.
Com este resultado, o RB Bragantino chega a 47 pontos e assume a 8ª colocação no campeonato, empurrando o Santos, que permanece com 47 pontos, para o 9º lugar. Contando este jogo, o Massa Bruta soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Peixe amarga um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas. O RB Bragantino volta a campo na quinta-feira, 19/11, contra o Vitória. O Santos joga na quarta-feira, 18/11, diante do Coritiba.