O Grêmio ganhou uma preocupação no setor defensivo para a sequência da temporada. O lateral esquerdo Marlon virou dúvida após sofrer uma pancada na panturrilha durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG no último domingo, dia 01, na Arena do Grêmio, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Marlon iniciou a partida como titular, mas precisou ser substituído ainda no intervalo. Ele recebeu atendimento no vestiário com massagem e medicação, mas relatou dores agudas ao tentar retornar para a etapa final e foi trocado por Caio Paulista.

Em entrevista coletiva o técnico Renato Gaúcho detalhou o quadro físico do atleta: “Foi examinado no intervalo do jogo, fizeram massagem, deram remédio, mas quando ele foi voltar já estava sentindo. Eu já tinha falado para ele: ‘Na hora que esfriar isso aí…’. Mas eu pensei que não fosse esfriar tão rápido. Estava mancando, estava doendo muito, saiu. Temos que aguardar 24 horas para fazer os exames nele”, disse.

O clube reavaliará o lateral para saber a gravidade do problema. A equipe gaúcha visita o Flamengo nesta quarta-feira, 04, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Caso a ausência de Marlon seja confirmada pelo departamento médico, Caio Paulista deve assumir a titularidade na lateral esquerda, mantendo a estrutura defensiva para os próximos compromissos.

O Grêmio está em 15º lugar, com 37 pontos, um acima da zona de rebaixamento.