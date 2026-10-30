O técnico Renato Gaúcho avaliou a arrancada do Grêmio na temporada e analisou os desafios da reta decisiva. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, pelo Brasileirão, na última quinta-feira, 29, o comandante destacou a recuperação do clube nos últimos jogos e projetou a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG.

“Eu tenho conversado bastante com o grupo e esse é um dos temas, porque vamos em busca da final da Copa do Brasil. A gente não vai menosprezar de maneira alguma, o Grêmio está numa semifinal. A gente vai se entregar de todas as formas para chegar numa final da Copa do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se descuidar do Brasileirão, porque, duas coisas: a Libertadores, você chega numa final, você tem a Libertadores se ficar na primeira divisão”, iniciou Renato Gaúcho.

“Isso tudo eu converso bastante com o grupo, troco ideias e falo. Mas é o que falei, o momento era bom e era importante ter essas duas últimas vitórias contra o Coritiba e o Athletico, para que a gente, pelo menos agora, durante a Copa do Brasil, a gente está fora da zona. Ainda tem muita coisa pela frente, até porque restam cinco jogos [no Brasileirão], sendo três deles fora. Eu penso em tudo, mas digo: jogo a jogo, degrau a degrau. Cada jogo é uma final”, finalizou.