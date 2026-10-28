O Grêmio e o Internacional anunciaram na manhã desta quarta-feira, 28, o retorno do Banrisul ao espaço máster de suas camisas. O vínculo pontual é válido até dezembro de 2026 e tem como objetivo fornecer suporte financeiro à dupla na reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

A formalização do acordo foi realizada em Porto Alegre pelo presidente da instituição financeira, Fernando Lemos, em evento conjunto com os dirigentes de ambas as equipes.

Quanto cada clube vai receber pelo patrocínio?

De acordo com apuração do jornal Zero Hora, Grêmio e Internacional receberão R$ 3,6 milhões cada pelo contrato. O valor representa um repasse de aproximadamente R$ 600 mil para cada uma das seis partidas restantes no torneio nacional.

O patrocínio máster será restrito às partidas do Brasileirão. O acordo não contempla os jogos do time tricolor na Copa do Brasil, preservando o equilíbrio comercial estabelecido entre os dois rivais, já que o Colorado caiu para o próprio rival e não está nas semifinais. A reestreia da marca no peito dos uniformes acontece nas partidas desta semana.

Histórico da parceria e planos para 2027

A iniciativa marca os 25 anos ininterruptos de parceria comercial entre o banco estadual e a dupla Gre-Nal. A instituição ocupou a posição principal das camisas de 2001 a 2024 e vinha sendo estampada na parte superior das costas ao longo da temporada de 2026.

Conforme informado pela direção da instituição, discussões sobre uma eventual prorrogação da cota máster para 2027 ocorrerão apenas após o encerramento do calendário esportivo.

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