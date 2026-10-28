De olho no planejamento para a temporada de 2027, o Vasco da Gama monitora a situação do atacante Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio. A diretoria cruz-maltina avalia alternativas no mercado e enxerga no jogador uma oportunidade estratégica, já que seu vínculo com o clube gaúcho se encerra no fim deste ano.

Como está a negociação pelo atacante

Com o término iminente do contrato em dezembro, o atacante passou a atrair o interesse de clubes do futebol brasileiro e do exterior. A informação foi publicada inicialmente pelo portal “Colina 1927”.

A diretoria do clube carioca acompanha os desdobramentos de perto com o objetivo de viabilizar a chegada do centroavante sem a necessidade de compensação financeira por direitos econômicos após o fim de seu compromisso profissional.

O que disse Carlos Vinícius sobre o futuro

Em entrevista coletiva concedida na Arena do Grêmio, Carlos Vinícius negou a existência de qualquer pré-contrato ou acerto com outra equipe.

O atleta destacou que sua atenção está voltada exclusivamente aos compromissos do time na reta final da temporada, com foco na disputa da Copa do Brasil e na permanência no Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, Carlos Vinícius é o artilheiro do Grêmio na temporada com 21 gols e distribuiu duas assistências.