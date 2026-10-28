O zagueiro Robert Renan, titular absoluto do Vasco, despertou o interesse de clubes do futebol europeu em outubro. Equipes da Premier League e do futebol português realizaram sondagens recentes para monitorar o desempenho do defensor de 23 anos.

Detalhes da negociação com os russos

Diante do assédio internacional, a diretoria vascaína decidiu antecipar as tratativas para assegurar a permanência do atleta em definitivo. Robert Renan está emprestado pelo Zenit, da Rússia, até o final de 2026, com cláusula de opção de compra estipulada em 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões). As informações foram divulgadas pelo portal ge.

O clube carioca tem prazo formal até novembro para exercer a prioridade de compra. A diretoria já comunicou oficialmente aos dirigentes russos a intenção de concretizar a aquisição dos direitos econômicos do defensor.

Aporte financeiro e adaptação ao Rio

A engenharia financeira para bancar a transferência conta com o suporte estruturado da Almirante Participações, ligada a Marcos Lamacchia no processo da SAF vascaína. O investimento visa proteger o elenco do assédio estrangeiro e valorizar um dos pilares defensivos da temporada.

Com 51 partidas como titular pelo time cruz-maltino no ano, o zagueiro já expressou publicamente o desejo de permanecer em São Januário. O atleta e seus familiares encontram-se totalmente adaptados à rotina no Rio de Janeiro.