O zagueiro Robert Renan, do Vasco, envolveu-se em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, 26, nas proximidades do condomínio em que mora, no Rio de Janeiro. Um vídeo que circula nas redes sociais motra o veículo completamente destruído após capotar durante o trajeto.

Qual é o estado de saúde do jogador vascaíno?

Apesar das imagens mostrarem o carro destruído, o defensor não sofreu ferimentos graves. O zagueiro passou pela ocorrência sem danos físicos e manteve a programação do dia, seguindo para o Centro de Treinamento Moacyr Barbosa. A informação doi divulgada inicialmente pelo Podcast Cruzmaltino.

Como foi a rotina de Robert Renan no CT Moacyr Barbosa?

Robert Renan apresentou-se no horário estipulado no centro de treinamento cruzmaltino. O jogador participou normalmente dos trabalhos e treinamentos com o restante dos companheiros sob o comando da comissão técnica vascaína, sem apresentar limitações físicas após o acidente.