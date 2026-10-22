O presidente do Vasco, Pedrinho, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 22, após dois dias de internação para o tratamento de um quadro de celulite facial.

O ex-jogador e dirigente deu entrada na unidade de saúde na última terça, 20, motivo pelo qual esteve ausente no Maracanã durante a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, que eliminou o Cruzmaltino da competição continental.

Em publicação realizada em suas redes sociais, o mandatário vascaíno confirmou sua liberação médica e agradeceu as manifestações de apoio enviadas por torcedores durante o período em que esteve sob cuidados do corpo clínico.

“Obrigado por todas mensagens enviadas, e desculpas por não conseguir responder, estou saindo do hospital!”, declarou.

A celulite facial trata-se de uma infecção bacteriana que atinge as camadas mais profundas da pele do rosto, como a derme e o tecido subcutâneo, gerando sintomas característicos como vermelhidão e inchaço local.

Segundo o boletim médico e informações do clube, o estado de saúde do dirigente manteve-se estável ao longo de toda a internação, e a conclusão do processo de recuperação ocorrerá de forma natural em ambiente domiciliar.

O registro da enfermidade não é inédito na rotina recente do departamento médico cruz-maltino. Em agosto de 2024, o atacante David também precisou cumprir protocolo de afastamento temporário dos treinos e compromissos oficiais da equipe para tratar um diagnóstico idêntico.