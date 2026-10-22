Lideranças da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, compareceram ao CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira, 22, para realizar mais uma cobrança presencial ao elenco e à diretoria alvinegra.

A reunião ocorreu logo após o encerramento das atividades do dia e contou com a presença de lideranças do grupo de torcedores, dos capitães da equipe, do técnico Clarence Seedorf, do gerente de futebol Júlio César e do presidente Osmar Stabile.

A movimentação da organizada reflete a pressão provocada pela sequência negativa na temporada. O time alvinegro ocupa a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, somando 33 pontos — apenas um ponto acima do Internacional, equipe que abre a zona de rebaixamento com 32. O Corinthians acumula um jejum de nove rodadas sem vitórias na competição nacional.

O protesto desta quinta integra uma série de cobranças promovidas por torcedores organizados no ambiente do clube. Na semana anterior, representantes estiveram na sede social do Parque São Jorge exigindo medidas do presidente Osmar Stabile, que posteriormente concretizou o desligamento do executivo Marcelo Paz e a rescisão contratual com o técnico Fernando Diniz. Em setembro, o grupo já havia entrado no CT para cobrar o grupo de atletas.

O Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco neste sábado, 24, no estádio de São Januário, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.