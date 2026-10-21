O Corinthians acumula três meses de atraso no pagamento dos direitos de imagem do elenco profissional masculino. Com um custo mensal estimado em cerca de R$ 10 milhões, o passivo total acumulado com os atletas alcança aproximadamente R$ 30 milhões.

Qual é o impacto financeiro para o elenco?

A inadimplência nos pagamentos atinge diretamente a receita dos jogadores. Embora os salários sob o regime da CLT estejam regularizados, as verbas de imagem compõem parcela expressiva da remuneração total no futebol de elite. As informações são do portal ge.

O que diz a legislação sobre rescisão por atraso?

O atraso continuado expõe o clube a penalidades jurídicas. Pela Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), o não pagamento de obrigações remuneratórias por período igual ou superior a dois meses confere ao atleta o direito de solicitar a rescisão indireta de vínculo.

Dessa forma, os jogadores que completaram o terceiro mês sem receber têm a possibilidade de ingressar na Justiça do Trabalho ou na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para rescindir o contrato e buscar transferência sem custos.

Como a diretoria pretende resolver a pendência?

Nos bastidores, os dirigentes alvinegros trabalham na captação de recursos para viabilizar um fluxo de caixa imediato. A prioridade da cúpula do clube é negociar a quitação antes de notificações formais, evitando desfalques patrimoniais e disputas litigiosas no elenco.