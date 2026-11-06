A Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu por quatro partidas o atacante Bruno Santos, do Mirassol, em julgamento realizado na última quinta-feira, 5. O atleta havia sido expulso no duelo contra o Corinthians, válido pela 33ª rodada do Brasileirão, após dar uma cotovelada no zagueiro André Ramalho.

O jogador foi denunciado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê sanção de quatro a doze jogos para condutas de agressão física fora da disputa de bola. O lance ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Santos atingiu o rosto do zagueiro André Ramalho com o braço. Inicialmente punido com cartão amarelo pelo árbitro Matheus Candançan, o atacante recebeu o vermelho direto após revisão detalhada pelo VAR.

Durante a sessão, o atacante participou por videoconferência e afirmou que não teve intenção deliberada de desferir cotovelada no adversário, argumentando que procurou apenas ganhar espaço para proteção e giro de corpo. A advogada Anna Diedrich pediu a desclassificação da infração para ato hostil, sustentando que Ramalho projetou o corpo e não precisou de atendimento médico, mas os auditores votaram por unanimidade pela condenação na pena mínima.

Desfalque na reta final do Brasileirão

Por se tratar de uma decisão em primeira instância, o Mirassol pode recorrer do resultado junto ao Tribunal Pleno do STJD e pleitear efeito suspensivo. Enquanto isso, o atacante desfalca o elenco em compromissos decisivos do Campeonato Brasileiro. No mesmo processo disciplinar, o tribunal também multou o Mirassol em R$ 5 mil e o Corinthians em R$ 2,5 mil em razão de atrasos verificados nos protocolos de entrada da partida.