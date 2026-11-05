O São Paulo empatou por 0 a 0 com o Corinthians na noite desta quarta-feira, 4, em clássico válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputado na Vila Belmiro, sob forte chuva, o Majestoso foi marcado por muita transpiração, grandes defesas do goleiro Hugo Souza e duas expulsões do lado alvinegro, sendo uma delas de Yuri Alberto, na reta final. O resultado mantém o time visitante em situação delicada na tabela, enquanto os mandantes somam um ponto na busca por vaga em competições continentais.

Chuva, equilíbrio e expulsão no banco

Com o Morumbi alugado para shows, o São Paulo mandou a partida em Santos. O gramado pesado ditou o ritmo inicial, mas as equipes buscaram o ataque. O Tricolor assustou primeiro aos 18 minutos, quando Pedro Lima cruzou e Luciano desviou de cabeça, obrigando Hugo Souza a se esticar para espalmar. Pouco depois, Iago também parou no goleiro corintiano. O Corinthians respondeu com perigo aos 26, em cruzamento de Pedro Milans que Matheus Bidu quase completou. O clima esquentou aos 31 minutos: no banco de reservas, Matheus Pereira debochou do árbitro após a marcação de uma falta, recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso antes mesmo de entrar em campo.

Pressão tricolor e resistência alvinegra

Na volta do intervalo, o São Paulo acionou Jonathan Calleri e Pablo Maia. A equipe mandante aumentou o volume ofensivo e perdeu uma chance incrível aos 57 minutos, quando Luciano recebeu livre, tentou de cavadinha na saída de Hugo Souza e errou o alvo. O Corinthians chegou a balançar as redes aos 63, com Matheus Bidu no rebote de uma defesa de Rafael, mas o lance foi anulado por impedimento de Yuri Alberto na origem. Aos 75, o lance mais dramático: Pedro Lima passou por Hugo Souza e chutou com o gol vazio, mas Fabrizio Angileri apareceu de carrinho em cima da linha para salvar o Timão.

Publicidade Continua após a publicidade

Expulsão em campo e sufoco final

A situação do Corinthians, que já era de resistência, ficou mais complicada aos 82 minutos. Após revisão do VAR, Yuri Alberto recebeu cartão vermelho direto por um carrinho forte em Ferreira. Com um homem a mais em campo, o São Paulo partiu para a pressão total nos minutos finais, mas esbarrou na forte marcação adversária e não conseguiu alterar o placar, terminando a partida com 16 finalizações contra 18 dos visitantes.

Com o empate, o São Paulo chega a 44 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Corinthians amarga a 17ª posição, com 37 pontos, acumulando uma vitória, dois empates e duas derrotas em sua sequência recente na competição. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, 19, contra o Fluminense. O Timão joga na quarta-feira, 18, diante do Botafogo.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google