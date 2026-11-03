O Corinthians encerrou na manhã desta terça-feira, 03, no CT Joaquim Grava, a preparação para o clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O confronto válido pela 34ª rodada será disputado nesta quarta-feira, 04, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

A comissão técnica terá que fazer uma troca obrigatória na linha defensiva: o lateral direito Matheuzinho levou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Mirassol e cumpre suspensão automática, abrindo espaço para a entrada de Pedro Milans.

No setor ofensivo, a presença de Memphis Depay segue indefinida. Recuperado de edema na coxa direita, o atacante holandês deve iniciar o clássico no banco de reservas. No departamento médico, o zagueiro Gabriel Paulista e o volante Raniele participaram de atividades com bola com a fisioterapia, mas seguem vetados.

O clube alvinegro ocupa a 17ª colocação com 36 pontos, um atrás do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento.