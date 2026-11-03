O atacante Memphis Depay está liberado pelo departamento médico e à disposição do técnico Clarence Seedorf para o clássico contra o São Paulo nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta holandês concluiu a recuperação de um edema no bíceps femoral da coxa direita, problema que o afastou dos gramados durante as últimas duas semanas.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça, 3 no CT Joaquim Grava, o camisa 10 relatou ter realizado reuniões com a comissão técnica para alinhar seu retorno gradual e reforçou estar pronto para colaborar na sequência decisiva da temporada.

O atacante relembrou que a readequação física demandou mais tempo no segundo semestre em função das semanas de inatividade após a Copa do Mundo de 2026, período em que negociava sua renovação contratual, mas destacou rápida adaptação aos métodos de treino de Seedorf.

“Eu tive algumas reuniões com a comissão técnica. Eu gostei muito disso, porque eu tenho um plano muito bom para tudo isso, eu quero voltar. Eu tive uma pequena lesão. Eu estou pronto para jogar. Quanto eu posso jogar, tem que perguntar para o técnico, para o professor. Eu não sou médico. Estou pronto para atuar pelo time. Eu não joguei por duas semanas. Eu estarei lá, no melhor que eu puder, o quanto meu corpo deixar”, disse Memphis.

“Depois da Copa do Mundo, eu tive seis ou sete semanas sem voltar para o time por causa da renovação. Demorou para conseguir voltar ao treinamento. Isso ficou para trás. O nosso técnico treina de uma maneira diferente. A primeira semana de treinamento, nos adaptamos e me senti bem. Tive uma pequena lesão há duas semanas, que eu já me recuperei bem. Estou me sentindo pronto para até o final da temporada”, completou

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Durante a coletiva, Memphis analisou o momento do Corinthians na tabela e comparou a pressão atual ao cenário enfrentado quando desembarcou no clube, em 2024.

“Eu entendo a situação, é a mesma situação de quando eu cheguei, dois anos atrás. Estamos na mesma posição. É claro que, nesses dois anos, coisas aconteceram, coisas boas e coisas ruins. Estou acreditando no futuro. O Corinthians está bem, o Corinthians tem essa força dos fãs, a força do Corinthians vem dos torcedores”, afirmou.

O Timão ocupa a 17ª colocação da Série A, somando 36 pontos e abrindo a zona de rebaixamento, um ponto atrás do Mirassol, 16º colocado. O atacante apontou o apoio da torcida como elemento central para a reação do elenco nas rodadas finais do torneio.

A entrevista do atacante integra uma estratégia adotada pelo departamento de comunicação do Corinthians para gerenciar a crise institucional e amenizar vazamentos de bastidores. Nos últimos sete dias, o clube promoveu quatro entrevistas coletivas no centro de treinamento, escalando oito jogadores, o gerente de futebol Júlio César e o próprio técnico Seedorf para atender a imprensa.