A CBF informou nesta terça-feira, 3, que o técnico Clarence Seedorf está liberado para comandar o Corinthians à beira do gramado enquanto o recurso sobre a homologação de sua licença de treinador é analisado pela Conmebol.

Com a autorização provisória, o holandês estará no banco de reservas para dirigir a equipe no clássico contra o São Paulo nesta quarta, 4, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada depois de questionamentos à entidade feitos pelo site ge.

“Seedorf hoje atua como uma licença provisória. O Corinthians encaminhou documentação enviada pela Federação Holandesa comprovando a experiência requerida, e pedindo à CONMEBOL reconsideração sobre a decisão da licença do treinador. Esta documentação será enviada para validação junto à UEFA, que retornará para a CONMEBOL. Enquanto a entidade Sul-Americana não se manifestar, Seedorf continua apto a atuar com a licença provisória”, diz a CBF.

O imbróglio teve início após a Conmebol negar a validação da licença Uefa Pro de Seedorf, justificando que o ex-jogador não atingia a exigência mínima de 36 meses (três anos) de experiência prévia como técnico principal. O comandante corintiano acumula 26 meses no cargo em passagens por três clubes e pela seleção de Camarões.

Em resposta, a diretoria do Corinthians encaminhou à CBF documentos emitidos pela Federação Holandesa de Futebol que detalham a trajetória profissional do treinador.

A defesa do clube sustenta que a atuação de Seedorf por três anos no Conselho de Supervisão da entidade holandesa, aliada ao seu trabalho como instrutor em cursos de capacitação da Uefa, preenche os requisitos necessários para a validação na América do Sul.

De acordo com o posicionamento oficial da CBF, a documentação complementar apresentada pelo clube paulista será enviada para validação junto à Uefa antes de retornar ao parecer final da Conmebol.

A expectativa da entidade brasileira é que a situação seja definitivamente resolvida durante o período da próxima Data Fifa, mantendo a inscrição de Seedorf ativa no Boletim Informativo Diário (BID) até a deliberação final.