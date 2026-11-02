Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 02, no CT Dr. Joaquim Grava, o volante André comemorou sua primeira convocação para a seleção brasileira principal e exaltou o trabalho do técnico Clarence Seedorf.

“Era um sonho desde criança vestir a camisa da seleção, a do Corinthians também. Desde os 11 anos, que comecei a atuar pela base e chegar no profissional, chegar na amarelinha, minha família está feliz demais. Torcer para dar tudo certo, se Deus quiser”, afirmou.

Além de valorizar o espaço na seleção, André destacou a rotina de orientações recebidas por Seedorf, também um meio-campista, no cotidiano do Parque São Jorge.

“O Seedorf foi um jogador que atingiu o nível máximo, podemos dizer assim. Conquistou vários títulos, jogou na Europa e na seleção. Estar agora trabalhando com ele dia após dia é muito bom. Ele sempre vem ajudando, aconselhando, tanto a mim quanto ao Breno (Bidon), já que nós estamos jogando juntos na posição em que ele sempre atuou. Ele sempre vem dando dicas, e acredito que isso vai acrescentar muito para a minha carreira, principalmente agora no início”, declarou o volante.

André também avaliou o momento da equipe no Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Mirassol encerrar um jejum de dez rodadas sem vencer pela competição.

“A situação não é das melhores, mas desde pequeno eu estou aqui no Corinthians e sei que a pressão é muito grande, estando em cima ou abaixo da tabela. Agora é saber balancear e discernir a alegria da tristeza. Mas ainda depende da gente, vamos buscar os resultados e vai dar tudo certo para que a gente saia dessa situação”, completou.

O Corinthians está em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento, a um ponto da salvação. Seu próximo compromisso é o clássico com o São Paulo nesta quarta-feira, 04, na Vila Belmiro.