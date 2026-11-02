Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 02, no CT Dr. Joaquim Grava, o lateral esquerdo Matheus Bidu disse que foi diagnosticado com uma hérnia inguinal. O atleta do Corinthians convive com dores na região pubiana há três meses e precisará ser operado quando o Brasileirão terminar.

“Referente às dores no púbis, venho convivendo com essas dores há uns três meses. Fui diagnosticado com uma hérnia inguinal. Vou ter que operar. Venho fazendo um tratamento intensivo, conversei com o clube e optamos por fazer a cirurgia no final do campeonato”, afirmou Bidu.

Apesar da necessidade cirúrgica confirmada, o jogador alinhou com o departamento médico a realização do procedimento para dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. O lateral manterá uma rotina de tratamento intensivo para suportar a sequência das partidas decisivas da competição nacional.

Sob orientação do técnico Clarence Seedorf, Bidu passou a exercer uma função mais adiantada no setor ofensivo, atuando como ponta pela esquerda. O jogador anotou um dos gols no triunfo recente por 2 a 0 contra o Mirassol.

Com 36 pontos em 33 rodadas disputadas, e dentro da zona de rebaixamento, o elenco corintiano foca os trabalhos no clássico Majestoso diante do São Paulo na próxima quarta-feira, 04.