O Corinthians superou o Mirassol por 2 a 0 na noite desta sexta-feira, dia 30, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo conquistado diante da torcida, a equipe encerrou um jejum incômodo de dez partidas consecutivas sem vencer na competição nacional.

Como o treinador avaliou a resposta do elenco

O resultado marcou a primeira vitória do técnico Clarence Seedorf no comando do clube alvinegro. Em entrevista coletiva concedida após o término do duelo, o treinador elogiou o nível de entrega e a intensidade mantida pelos jogadores ao longo dos 90 minutos.

“Estou muito feliz por eles, merecem essa vitória, dessa maneira, vão ter que seguir trabalhando. A gente sabe que não acabou aqui. É um bom primeiro passo. Temos muita confiança de poder continuar dessa maneira. Nada é por acaso. No treinamento, concordamos em nos cobrar muito sobre isso. Vira essa coisa de mentalidade, vira outro hábito. Esse hábito da entrega faz parte do DNA do Corinthians e do grupo”, disse Seedorf.

Seedorf destacou que o elenco precisou superar barreiras psicológicas recentes para reencontrar o caminho das vitórias. Segundo a avaliação do comandante, a mudança de postura e a força mental apresentadas em campo foram fundamentais para reverter a sequência negativa na temporada. O treinador ainda citou sua trajetória como atleta dentro de campo.

“Passei por esses momentos na minha carreira. Única coisa é trabalho. A mentalidade que eles precisam ter é “Não esqueci como jogar futebol”. É uma luta mental, porque as coisas não saem, é acreditar em si. É igual ir à academia para fazer musculação, é trabalhar a mente. É um processo, estou muito orgulhoso deste grupo. Desde o primeiro dia, contra o Vitória, vocês viram uma mudança muito rápida.”, completou.

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Análise dentro de campo e apoio da torcida

O treinador destacou o bom jogo defensivo do Corinthians diante do Mirassol, mas sem abrir mão de pressionar o adversário na saída de bola. “A parte mais importante foi a fase defensiva. Como a gente pressionou desde o primeiro minuto. No 11 contra 11, o Corinthians estava dominando o jogo completamente, complicando a saída de bola deles, que é um time que joga muito bem. Dificultamos muito para eles essa saída, roubamos muita bola, isso dava o comando do jogo, quando o adversário não consegue criar, sair do meio-campo. É a gestão da bola”, disse.

Seedorf aproveitou para agradecer o apoio da torcida na partida e ressaltou a importância das arquibancadas para a fase enfrentada pelo Corinthians. “Gostaria de agradecer ao torcedor porque eles deram mais do que a gente esperava. Hoje foi incrível. Já desde o aquecimento, tinha um ambiente que falava que hoje era vitória. Era assim mesmo. A gente não vai parar agora. Parabéns ao torcedor, não é novidade, já falei antes, mas a gente tem que sempre ser agradecido porque, como nós estamos trabalhando dia adia, todos os torcedores, chegando com grande aqui com grande expectativa. Estou feliz que hoje vão para casa com essa felicidade e essa vitória”, afirmou.