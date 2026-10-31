O Corinthians encerrou um incômodo e longo jejum no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, 30, a equipe paulista dominou o Mirassol na Neo Química Arena e venceu por 2 a 0, em duelo válido pela 33ª rodada. O resultado coloca fim a uma sequência de dez jogos sem vitórias na Série A, 11 por todas as competições, e embola a luta direta contra o rebaixamento.

A postura do Corinthians desde o apito inicial foi de controle, empurrado pela torcida que buscava afastar a má fase. O cenário ficou ainda mais favorável aos donos da casa aos 24 minutos do primeiro tempo. Após revisão do VAR no monitor, o árbitro constatou uma cotovelada de Bruno Santos em André Ramalho fora da disputa de bola, retirou o cartão amarelo inicial e aplicou o vermelho direto para o jogador do Mirassol.

Com um a mais, o volume ofensivo corintiano se transformou em um bombardeio. A equipe da casa terminou o jogo com 60% de posse de bola e 35 finalizações totais, contra apenas uma dos visitantes. No entanto, a etapa inicial terminou zerada graças ao goleiro Walter, que viu seu time ser pressionado e fez grandes defesas em chutes de fora da área de Rodrigo Garro e André. Ele terminou a partida com cinco intervenções.

A afobação e a ansiedade corintianas eram nítidas no retorno do intervalo, enquanto o Mirassol tentava se segurar com um homem a menos e apostava em substituições. O alívio na Neo Química Arena só se concretizou aos 13 minutos da etapa final. Matheuzinho cruzou pela direita do ataque e Matheus Bidu apareceu livre na pequena área para completar para a rede.

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Com a vantagem, o time comandado por Clarence Seedorf passou a trocar passes com mais tranquilidade no campo ofensivo. O Leão, desgastado e sem conseguir agredir, não teve forças para buscar o empate. Aos 35 minutos do segundo tempo, Kaio César recebeu na direita, cortou para o meio e bateu colocado de canhota no canto direito de Walter, aproveitando assistência de Garro, para fechar o placar.

Com o resultado, o Corinthians chega a 36 pontos e ocupa a 17ª colocação, encostando no próprio Mirassol, que estacionou nos 37 pontos e segue na 16ª posição, sendo o primeiro time fora do Z-4.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, 04, contra o São Paulo. Já o Mirassol tenta a recuperação na terça-feira, 03, diante da Chapecoense. Ambas as partidas são válidas pelo Brasileiro.