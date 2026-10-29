A derrota do Corinthians para o Vasco por 3 a 2 em São Januário recolocou a equipe em situação delicada na tabela do Brasileirão, acendendo o sinal de alerta contra a zona de perigo. No Debate Placar, a bancada formada por Alfinete, Leandro Quesada, Daniel Perrone e Fábio Sormani destrinchou os fatores que explicam a instabilidade do time.

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