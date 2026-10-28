O Mirassol visita o Corinthians nesta sexta-feira, 30, na Neo Química Arena, em partida crucial pela 33ª rodada do Brasileirão. Além da disputa direta para escapar da zona de perigo, o clube do interior tenta quebrar uma marca incômoda: nunca venceu o adversário fora de casa.

Ao longo da história, os dois clubes já disputaram nove confrontos com mando do Corinthians. O retrospecto é amplamente favorável ao time da capital, que acumula sete vitórias e dois empates, somando 16 gols marcados e apenas três sofridos. Os únicos empates do Mirassol aconteceram no Morumbis, em 2008, e no Pacaembu, em 2010, pelas edições do Campeonato Paulista.

Desde a inauguração da Neo Química Arena, o domínio alvinegro no confronto é absoluto. Em seis partidas disputadas no estádio de Itaquera, o Corinthians venceu todas, sofrendo apenas um gol do adversário no local, em vitória alvinegra por 2 a 1 em 2022. No último encontro realizado na arena, pelo Brasileirão de 2025, a vitória do Timão foi por 3 a 0.

Situação na tabela e confronto direto contra o Z-4

Apesar do histórico desfavorável como visitante, o Mirassol entra em campo em posição mais confortável na tabela. O Leão ocupa a 15ª colocação do Brasileirão com 37 pontos conquistados, mantendo quatro pontos de vantagem sobre o Corinthians, que soma 33 pontos e está na zona de rebaixamento em 18º.

Para buscar o resultado inédito fora de casa, a equipe do interior aposta na oscilação recente do rival como mandante. Em 16 jogos disputados diante de sua torcida nesta Série A, o Corinthians venceu apenas cinco vezes e acumulou 19 pontos, retrospecto que mantém a disputa aberta para a reta decisiva do campeonato.