O elenco do Corinthians contou com o retorno de quatro atletas aos treinos no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, 27. O lateral direito Matheuzinho e os meias André, Breno Bidon e Rodrigo Garro trabalharam normalmente.

Apesar das novidades positivas, o atacante Memphis Depay permaneceu fora das atividades. Ele segue em tratamento de um edema no bíceps femoral. O atacante holandês realizou apenas uma corrida leve em campo e continua sob cuidados da preparação física, sem trabalhar com o grupo.

Os quatro jogadores liberados pelo departamento médico participaram dos trabalhos com bola e reforçam as opções para a reta final da temporada.

Quando o Corinthians volta a jogar pelo Brasileirão?

A equipe intensifica os treinamentos para enfrentar o Mirassol nesta sexta-feira, 30, às 20h (horário de Brasília). O confronto será disputado na Neo Química Arena, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians está em 18º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos.