O técnico Vanderlei Luxemburgo se pronunciou para desmentir especulações sobre um possível retorno aos bastidores do Corinthians. Segundo o treinador, não houve procura ou sondagem por parte da diretoria alvinegra para que ele assumisse a função de coordenador de futebol.

“Estão especulando muito meu nome no Corinthians para aceitar o convite no cargo de coordenador, mas ninguém do Corinthians me convidou. Queria deixar isso bem claro, porque as pessoas especulam e você acaba tendo que dar uma resposta. Ninguém me procurou”, afirmou Luxemburgo em vídeo publicado em suas redes sociais.

Qual é a condição para voltar a trabalhar?

Apesar de afastar a existência de negociações no momento, Luxemburgo pontuou que estaria disposto a auxiliar o clube pontualmente em uma reta final de campeonato. No entanto, para projetos a longo prazo fora de situações emergenciais, o técnico impôs uma exigência clara quanto à hierarquia do departamento de futebol.

“Agora, para eu voltar ao futebol fora desse projeto de nove jogos no Corinthians, seria para assumir como head coach, responsável pelo futebol, sem ter que dar satisfação a um diretor executivo que vejo que, na minha visão, não cumpre seu papel”, declarou.

O comandante reiterou que busca plena autonomia esportiva para desempenhar suas funções no futebol brasileiro, criticando a atuação tradicional dos executivos na gestão dos clubes.

“O futebol tem muitos problemas desde que esses diretores executivos chegaram. O head coach precisa trabalhar diretamente com o gerente de futebol, com o supervisor, direto com a diretoria. Isso é ser head coach. É o que acontece na Europa, sem desvalorizar o treinador, como fazem no Brasil”, completou.

Última passagem de Luxemburgo no Corinthians

A última vez que Vanderlei Luxemburgo esteve à frente do Corinthians foi em 2023, quando o Timão também jogava para escapar do rebaixamento. Na época, permaneceu no cargo durante quase cinco meses. Nesse período, disputou 38 partidas, com 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, o que resultou em um aproveitamento de 48%

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