O técnico Clarence Seedorf afirmou que o Corinthians trabalha com a possibilidade de contar com o atacante Memphis Depay no clássico contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, dia 4 de novembro. O jogador holandês segue entregue aos cuidados do departamento médico e da preparação física alvinegra devido a um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita.

Apesar da projeção positiva para o clássico estadual, Memphis é desfalque confirmado contra o Mirassol nesta sexta, na Neo Química Arena. Segundo o ge, os profissionais de saúde do clube optaram por uma conduta conservadora para evitar nova lesão ou agravamento do quadro clínico no músculo da coxa.

Seedorf destacou a necessidade de respeitar as respostas biológicas do camisa 10 nos trabalhos de campo, frisando que atletas com perfil de velocidade e explosão muscular demandam atenção especial nas fases de transição física.

Caso a recuperação de Memphis Depay não apresente total segurança para o confronto contra o São Paulo, o retorno definitivo aos gramados poderá ser adiado para o período posterior aos compromissos da Data Fifa de novembro.