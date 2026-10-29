Sob forte chuva na Arena Fonte Nova, o Bahia superou o São Paulo por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, 28, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida de duas viradas de roteiro, os donos da casa abriram dois gols de vantagem rapidamente, viram os visitantes buscarem o empate ainda no primeiro tempo, mas garantiram o triunfo na reta final. Com o resultado, a equipe baiana chega aos 53 pontos e assume a sexta colocação na tabela.

Início avassalador e lei do ex

O confronto começou com o Bahia impondo um ritmo intenso e aproveitando os espaços na defesa paulista. Logo aos seis minutos, a lei do ex se fez presente: após cruzamento de Jean Lucas pela direita, Rodrigo Nestor apareceu como elemento surpresa entre os zagueiros e testou no canto esquerdo de Rafael para abrir o placar. Sem diminuir a voltagem, os donos da casa ampliaram aos 10 minutos. Marcos Victor cruzou da direita, Erick Pulga se antecipou no segundo pau e escorou para fazer 2 a 0, deixando o São Paulo atordoado em campo.

Reação tricolor antes do intervalo

O cenário parecia definido, com o Bahia controlando as ações e o São Paulo com dificuldades para penetrar na área adversária. No entanto, a reta final da primeira etapa trouxe os visitantes de volta ao jogo. Aos 43 minutos, Wendell desceu pela esquerda e tocou para Calleri, que ajeitou para Lucas Moura na entrada da área; o camisa 7 soltou uma bomba no canto direito para diminuir. O gol animou a equipe paulista, que buscou o empate nos acréscimos. Aos 50 minutos da cronologia geral, após cobrança de escanteio e rebatida da zaga, Damian Bobadilla acertou uma bela finalização de canhota no ângulo de Ronaldo, deixando tudo igual antes do intervalo.

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Tensão, defesas e o gol do alívio

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo passou a ter mais posse de bola (terminou o jogo com 53%) e assustou em investidas ofensivas, exigindo que o goleiro Ronaldo trabalhasse — o arqueiro baiano fechou a partida com quatro defesas. Do outro lado, Rafael também brilhou ao voar para espalmar uma cobrança de falta de Nestor aos 20 minutos. O duelo seguiu tenso e concentrado no meio-campo, até que a bola parada definiu o placar. Aos 36 minutos, Everton Ribeiro cobrou falta, Erick escorou para o meio e o zagueiro Marcos Victor, que minutos antes havia sentido dores na coxa e permanecido em campo, subiu para testar no canto esquerdo e decretar a vitória por 3 a 2.

O triunfo consolida o Bahia na parte de cima da tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão, ocupando agora o sexto lugar com 53 pontos. Já o São Paulo, que tem o mesmo retrospecto recente na competição (duas vitórias, um empate e duas derrotas), permanece na décima posição, com 43 pontos. Na próxima rodada, o time paulista volta a campo na quarta-feira, 4, contra o Corinthians. O Bahia joga na quinta-feira, 5, quando visita o Cruzeiro.

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