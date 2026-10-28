O atacante Willian José ficou fora da lista de relacionados do Bahia para a partida contra o São Paulo nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão da diretoria e da comissão técnica ocorreu após o jogador compartilhar nas redes sociais um vídeo com críticas à região Nordeste, logo após a eleição presidencial do último domingo, gerando forte repercussão negativa entre torcedores.

Segundo o ge, o clube tomou essa decisão para preservar José na partida que será disputada na Arena Fonte Nova, diante de um público estimado em 25 mil pessoas.

O Bahia se pronunciou sobre o caso em uma nota oficial: “Em relação ao vídeo compartilhado por um atleta do clube, informamos que a questão foi tratada internamente, reiterando que o conteúdo não representa nossos valores”.

O que disse o atacante após apagar a postagem

Natural de Alagoas, o centroavante apagou a postagem após a reação negativa do público e utilizou seu perfil pessoal para apresentar justificativas sobre o ocorrido, afirmando que sua intenção era questionar a atuação de gestores públicos.

“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina. Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles. Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida… Que nosso futuro seja melhor”, declarou em post publicado nos stories do Instagram.