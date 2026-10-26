O atacante Willian José, do Bahia, tornou-se alvo de forte repercussão negativa entre torcedores tricolores após compartilhar em seu perfil no Instagram uma publicação com declarações ofensivas contra o Nordeste, logo após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no último domingo. A região entregou cerca de 69% dos votos a Lula.

Segundo a Folha de S. Paulo, na gravação republicada pelo atleta, o influenciador digital Emerson Barreto proferiu ataques à população nordestina, associando o resultado eleitoral a programas sociais e referindo-se de maneira pejorativa à região. “Sabe o que essa galerinha (do Nordeste) quer? Auxílio do Estado. É isso que eles querem”, disse.

A postagem gerou imediata indignação entre os torcedores em Salvador, que apontaram desrespeito à identidade cultural da instituição e cobraram um posicionamento da diretoria, incluindo manifestações pedindo a rescisão do vínculo contratual.

O que disse Willian José após a repercussão

Nascido em Porto Calvo, em Alagoas, o jogador de 34 anos publicou uma mensagem de esclarecimento em sua conta na rede social para justificar o compartilhamento.

“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns. Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida… Que o nosso futuro seja melhor”, afirmou Willian José em post publicado nos stories do Instagram.

Contratado no início de 2025, o atleta tem contrato com a equipe baiana válido até dezembro de 2026. A diretoria do clube não emitiu pronunciamento oficial sobre o ocorrido ou respondeu ao contato da reportagem da Folha de S. Paulo.