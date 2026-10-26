O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão independente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a pagar R$ 11,3 milhões ao lateral-direito Mayke.

A decisão atende a um pleito movido pelo jogador de 33 anos, que acionou a entidade após registrar atrasos no pagamento de salários e falhas no acordo amigável para o encerramento de seu contrato.

Mayke deixou o clube alvinegro em agosto, interrompendo um vínculo contratual que se estendia originalmente até o final de 2027. De acordo com a defesa do atleta, conduzida pelo advogado João Henrique Chiminazzo, as negociações para a rescisão foram interrompidas por uma quebra de confiança, após a diretoria santista apresentar minuta formal com valores cerca de 25% inferiores ao montante acertado verbalmente entre as partes.

Antes de sua saída definitiva, o defensor vinha treinando em separado no CT Rei Pelé por não figurar nos planos da comissão técnica. Nos bastidores, a diretoria do Santos considerou que o atleta adotou uma postura irredutível ao longo das tratativas financeiras.

Contratado em julho de 2025, Mayke teve sua passagem pela Vila Belmiro prejudicada por problemas físicos e disputou apenas 20 partidas oficiais pela equipe. O Santos pode recorrer da condenação estipulada pela CNRD.