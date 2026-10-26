O São Paulo iniciou a preparação para o confronto diante do Bahia, agendado para esta quarta-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade nas atividades desta segunda-feira no CT da Barra Funda foi a presença do centroavante Jonathan Calleri, que trabalhou normalmente no gramado com o grupo e viajará com a delegação para Salvador após superar um incômodo no joelho esquerdo.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Artur. O jogador permanece entregue ao departamento médico para trabalhos individualizados na parte interna do centro de treinamento, em decorrência de dores na região lombar provocadas por uma pancada sofrida no duelo contra o Vasco.

Além de Calleri, a comissão técnica também voltou a contar com o volante Danielzinho, reabilitado de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Outra baixa confirmada para o duelo em Salvador é o lateral-esquerdo Iago. Além de ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate diante do Mirassol no último sábado, o atleta pertence ao Bahia e ficaria impedido de atuar por cláusula contratual. Com isso, Wendell assume a titularidade no setor.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o clube baiano conta com: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (ou Sabino); Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri. O Tricolor paulista ocupa a nona colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, somando 43 pontos.