Mais de 6 mil voluntários serão selecionados para trabalhar nos bastidores da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada de 24 de junho a 25 de julho do próximo ano, no Brasil. As oportunidades estão distribuídas pelas oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A competição será a primeira Copa Feminina realizada na América do Sul.

Os selecionados poderão atuar em mais de 20 áreas funcionais e em mais de 30 funções diferentes, incluindo Imprensa, Operações de Jogos, Transporte, Credenciamento, Serviços aos Espectadores e Tecnologia. Haverá voluntários também em aeroportos, centros de treinamento e hotéis utilizados durante a competição.

Além de ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição, o candidato precisa ser brasileiro ou possuir autorização legal para entrar e permanecer no país durante a competição e ter disponibilidade para cumprir entre sete e dez turnos durante a operação do Mundial. O conhecimento de português e inglês é essencial, enquanto o domínio de outros idiomas será considerado um diferencial no processo seletivo.

Para Reginaldo Kaeneêne, CEO e fundador da KNN Idiomas, escola de idiomas do Brasil, participar da operação de uma competição internacional também representa uma oportunidade de adquirir experiência profissional e ampliar o contato com pessoas de diferentes países e culturas.

“Uma Copa do Mundo reúne atletas, profissionais, jornalistas e torcedores de diferentes nacionalidades. A estimativa é de que entre 3 milhões e 4 milhões de turistas e torcedores, brasileiros e estrangeiros, circulem pelo país durante a competição. Para o voluntário, esse ambiente representa a possibilidade de adquirir experiência, desenvolver novas habilidades e conviver com culturas distintas. Independentemente da área em que ele for atuar, ser fluente em inglês traz mais autonomia para orientar um visitante, solucionar uma dúvida ou trocar informações com pessoas que não falam português. Esse contato pode contribuir tanto para o desenvolvimento pessoal quanto profissional”, afirma Reginaldo.