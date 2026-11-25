O sonho de se tornar jogador de futebol não pode ser acompanhado de pesadelo. No caminho até ser descoberto, entre peneiras e agentes, um aplicativo tem oferecido um ambiente seguro para conectar talentos e clubes à procura de craques. A Footbao usa a modernidade da inteligência artificial e a sensibilidade dos antigos olheiros para alcançar a realização do sonho de meninos e meninas.

PLACAR foi convidada para acompanhar o segundo passo dessa empreitada, agora no futebol europeu. Criada na Suíça, validada no Brasil e nos vizinhos Argentina, Colombia, Paraguai e Uruguai, além da Itália na Europa, a marca estará presente na Alemanha, Áustria e novamente na Suíça em janeiro do próximo ano. O plano ainda prevê a presença em toda a América Latina até 2028.

Uma vez cadastrado na plataforma, o jogador publica um vídeo com alguns dos melhores lances da sua carreira até aquele momento. Após análise de IA e de uma equipe de treinadores, o atleta recebe notas de avaliação dentro de 24 critérios estabelecidos e orientação para pontos em que pode melhorar. Os critérios definidos por especialistas variam entre parte técnica, física e mental.

“Queremos ajudar a tornar os sonhos das pessoas em realidade. E se tornar um jogador de futebol profissional é realmente o sonho de todo menino e menina que joga futebol”, disse Nick Rappolt, diretor da Footbao.

Os representantes da ideia fazem questão de dizer que não é o trabalho do olheiro ou a função das peneiras que estão sendo substituídos. Mas uma métrica estará à disposição dos clubes que podem buscar por exemplo, um zagueiro, canhoto, com até 21 anos, e assim receber um material estruturado a ainda fazer comentários.

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Se o jogador for convidado para testes ou ser aprovado de cara, aí entra uma operação mais complexa na parte econômica. O jogador também pode ficar por dentro do calendário de testes e se inscrever de maneira online. No Brasil, Atlético-MG, Corinthians e Santos já têm parcerias firmadas.

“É justo dizer que, nem sempre o futebol é transparente. A Footbao pode oferecer um ecossistema transparente que seja seguro para menores de idade, adolescentes e adultos se conectarem a clubes de futebol, agentes e olheiros não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina e Europa. Segurança e confiança são muito muito importantes para nós”, completou Rappolt.

O aplicativo ainda tem a chancela de Murat Yakin. O técnico da seleção suíça desde 2021 é investidor e norteia a parte técnica do projeto. Cabe ao ex-jogador de relativo sucesso no futebol suíço a ajudar a mitigar o desperdício de talentos que se tem no futebol.

Segundo Yakin, é preciso melhorar a observação já que alguns craques permanecem invisíveis aos grandes clubes. Daí o desejo do aplicativo se fazer presente em mais lugares.

“São três os pontos que me motivam a estar aqui. Primeiro, vamos falar sobre futebol, que é a minha paixão; segundo, confio nas pessoas que estão por trás do projeto e o último ponto é a tecnologia, que é importante ver chegar no futebol”, disse o treinador.

Futebol e tecnologia

A tecnologia não é propriamente algo que assusta Yakin, no entanto, ele admite certo desconforto ao ver a tecnologia avançar tão rapidamente. O treinador voltou ao seu início de carreira para lembrar como se preparava para grandes confrontos.

“Analisava todos os jogos e jogadores individualmente naquelas fitas… Como chamava mesmo aquilo? VHS. Isso mesmo”, respondeu Murat à reportagem. “É uma loucura imaginar o que aconteceu nesse curto espaço de tempo, o quão rápido a tecnologia avança. Ao trazemos essa tecnologia para o futebol, vemos o quanto isso pode ser benéfico para enxergar melhor os talentos que ainda estão invisíveis.”

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