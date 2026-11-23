O atacante Lucas Moura é desfalque confirmado do São Paulo para o confronto diante do Botafogo, na noite desta segunda-feira, 23, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência ocorre a pedido do próprio jogador, que solicitou à comissão técnica para não entrar em campo devido ao gramado sintético da arena carioca.

Ao longo da semana de preparação, o camisa 7 conversou diretamente com o técnico Dorival Júnior e sua comissão, relatando insegurança em atuar nesse tipo de superfície em razão do seu histórico clínico recente.

Lucas retornou aos gramados há pouco tempo após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles — problema que tinha previsão inicial de afastamento de até um ano, mas do qual o atleta conseguiu se recuperar em cinco meses.

Esta será a primeira partida em que o atacante ficará de fora desde que foi liberado pelo departamento médico. O cauteloso gerenciamento de carga tem relação direta com o histórico recente de problemas físicos enfrentados pelo jogador, incluindo lesões ocorridas justamente em gramados artificiais.

Presença nos bastidores e futuro indefinido

Mesmo vetado da relação para o jogo, Lucas fez questão de embarcar com a delegação tricolor para a capital fluminense com o objetivo de acompanhar o grupo e dar suporte aos companheiros no vestiário antes e durante a partida.

Paralelamente à reta final do Brasileirão, a situação contratual do ídolo permanece em aberto. Aos 34 anos, Lucas possui vínculo com o São Paulo apenas até o encerramento desta temporada e ainda não iniciou tratativas formais para uma renovação.

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A definição sobre a permanência do atleta está condicionada ao cenário político do clube, que aguarda a realização das eleições presidenciais — marcadas para a primeira quinzena de dezembro — para encaminhar o planejamento de 2027.