O Corinthians abriu a semana com foco total na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Após golear o Botafogo por 4 a 0, o clube deixou a zona de rebaixamento e chegou aos 40 pontos em 35 partidas, ocupando a 16ª colocação da Série A. O objetivo imediato é alcançar a marca tradicional de 45 pontos, considerada suficiente para evitar o descenso.

Para assegurar o seu lugar na elite sem depender de tropeços dos concorrentes diretos, o elenco comandado pelo técnico Clarence Seedorf precisa somar cerca cinco dos nove pontos que ainda restam em disputa. Caso vença os dois próximos compromissos, a equipe alcançará 46 pontos e poderá selar a manutenção com antecedência, antes da 38ª rodada.

O primeiro desafio ocorre nesta quarta-feira, 25, às 20h (de Brasília), diante do Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada. Logo em seguida, no domingo, o Timão terá um confronto direto na Neo Química Arena contra o Grêmio, que figura na 18ª posição com 38 pontos, mesma marca do Internacional.

A margem de segurança corintiana é de apenas dois pontos sobre a zona da degola antes do encerramento da temporada. Na última rodada, o Corinthians tem partida contra o Remo, no Mangueirão, em Belém.