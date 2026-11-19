Em busca de apoio decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio anunciou nesta quinta-feira, 19, a chamada “Operação Morumbi”. A iniciativa consiste em oferecer transporte rodoviário e ingressos gratuitos para os torcedores tricolores acompanharem o confronto diante do Santos, marcado para a próxima segunda-feira, 23, às 21h (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada da competição.

Ao todo, o clube gaúcho disponibilizará 3 mil entradas destinadas ao setor visitante. O duelo será realizado na capital paulista porque o Santos transferiu o mando de campo devido às obras em andamento na Vila Belmiro.

Os gremistas interessados têm um prazo de 24 horas para garantir a participação. O formulário de inscrição foi aberto às 15h desta quinta-feira (19) e permanecerá disponível até as 15h desta sexta-feira, 20, no site do Grêmio.

No ato do cadastro, o torcedor deverá selecionar entre duas modalidades: ingresso e transporte (para quem sairá em caravana) ou apenas ingresso (destinado a torcedores que já residem ou estarão na região de São Paulo).

De acordo com a diretoria tricolor, os sócios do clube residentes na capital paulista terão prioridade na distribuição das entradas. As informações logísticas detalhadas sobre horários, pontos de embarque e retirada dos bilhetes serão repassadas diretamente aos inscritos ao longo deste sábado, 21.

Estratégia na luta contra o Z-4

A “Operação Morumbi” repete uma fórmula que trouxe resultados positivos recentemente ao time comandado por Renato Gaúcho na batalha para escapar da zona de rebaixamento. Há três rodadas, o clube promoveu uma mobilização semelhante para o duelo contra o Coritiba — na ocasião, cerca de 4 mil gremistas compareceram ao Couto Pereira e empurraram a equipe rumo à sua primeira vitória como visitante nesta edição do Brasileirão.

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Vindo de um empate frustrante com o Bahia, o Grêmio entra nas três rodadas finais pressionado na tabela de classificação e precisando pontuar fora de casa para não depender apenas de tropeços dos concorrentes diretos.