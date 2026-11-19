Na próxima segunda-feira, 23, um evento em Curitiba irá reunir alguns dos protagonistas que participaram da conquista do Campeonato Brasileiro pelo Athletico Paranaense, em 2001. Na oportunidade, será celebrada a inédita conquista do clube, em alusão aos 25 anos do título.

O encontro é organizado pela Associação Nosso Atlético, grupo formado por torcedores rubro-negros e que desenvolve projetos relacionados à preservação da memória do clube. O evento contará ainda com homenagens especiais a figuras como o ex-goleiro Flávio, o “Pantera”, e o massoterapeuta Adnan, que auxiliava a equipe de massagistas e era conhecido como o ” faz-tudo ” na época.

O encontro será realizado no Ristorante Porta Romana, a partir das 19h. A celebração será aberta a todos os atleticanos mediante aquisição de convite. O valor é de R$ 138,00 por adesão (com reserva antecipada de R$ 18,00 via Pix).

“Trata-se de um evento promovido pela Associação de torcedores do Nosso Atlético em que o objetivo é a confraternização. Preservar a memória desta conquista e dos heróis que a tornaram possível é uma grande honra para nós. É algo que mexe diretamente com todo e qualquer torcedor atleticano”, destaca o Médico Ortopedista Dr. Murilo Santos, que atuou no departamento médico do clube no período e hoje é Vice-Presidente da Associação Nosso Atlético e Idealizador do Museu Virtual da História Atleticana.

“Comemorar as grandes conquistas é valorizar a história. Uma história construída com muitos participantes, dos atletas à diretoria, das equipes de apoio à infraestrutura de gestão. Mas principalmente das torcedoras e dos torcedores, porque as vitórias são coletivas. A confraternização é um momento em que todas as forças convergem, mas é também um momento para reafirmar nosso compromisso com o futuro”, complementa o Prof. José Henrique de Faria, que já presidiu o Conselho Deliberativo do clube, foi Reitor da UFPR e atualmente é o Presidente da Associação Nosso Atlético.

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Também haverá um espaço aberto para perguntas livres de profissionais da imprensa e de torcedores que estiveram no local e queiram interagir os personagens presentes. As conversas serão das 19h15 às 20h15.

A celebração acontece um mês antes da conquista para que a data não cause conflitos com outras celebrações oficiais do clube. O título foi sacramentado no dia 23 de dezembro de 2001, quando o Athletico venceu o São Caetano por 1 a 0.

“Vinte e cinco anos depois, vamos reencontrar a nossa história e alguns daqueles que transformaram um sonho em taça. Relembrar essa conquista é celebrar a própria alma rubro-negra”, finaliza o advogado Dr. Marcus Coelho, membro efetivo da Associação Nosso Atlético e que foi o Presidente do Rubro-Negro em 2001.

Serviço

Data: 23 de novembro, a partir das 19h

Local: Ristorante Porta Romana (Av. Manoel Ribas, 4330)

Valor: R$ 138,00 por adesão (com reserva antecipada de R$ 18,00 via Pix)

Chave Pix (CNPJ): 33.496.497/0001-30 (Itacolomi Comércio de Alimentos Ltda.)