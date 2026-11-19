Um dos principais nomes do Vila Nova-GO na campanha da Série B, o volante Dudu chega à fase decisiva da competição com números que reforçam sua importância para a equipe. Aos 24 anos, o meio-campista se consolidou como peça-chave do Tigre, que terminou a primeira fase na terceira colocação e agora busca o acesso à elite do futebol brasileiro.

Os números mostram a importância de Dudu na campanha. Com 77 desarmes, o volante é o terceiro jogador da Série B no fundamento e o líder do elenco do Vila Nova. Também ocupa a segunda posição da equipe em duelos no chão, com 133, e em disputas de bola vencidas, com 187. Além da contribuição defensiva, o meio-campista marcou cinco gols e aparece como o terceiro maior artilheiro do time na competição.

“Tem sido uma temporada muito especial e precisamos coroar tudo isso com o acesso para a Série A do Brasileirão. Vivemos momentos fantásticos até aqui e temos agora duas finais pela frente, um rival forte, um clássico local, então sabemos da importância desses jogos para todos”, disse.

A temporada representa mais um passo importante na trajetória de Dudu. Com passagens por Floresta, Iguatu, Tirol/CEFAT, Maranhão e Anapolina, o volante chegou ao Vila Nova e conquistou seu espaço na equipe. O desempenho ao longo da Série B também resultou em sua contratação em definitivo pelo clube, em agosto.

Com 66 pontos conquistados e a terceira colocação na primeira fase, o Vila Nova garantiu o direito de decidir o confronto dos playoffs em casa. O Tigre também terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais na busca pelo acesso à Série A. Dudu destacou a intensidade da preparação para o primeiro duelo, fora de casa, e a importância de conquistar um bom resultado antes da partida decisiva.

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“Desde a volta da partida em Fortaleza o nosso foco passou total para esse primeiro jogo. Tem sido uma semana muito intensa de trabalho, a gente tem trabalhado bastante para poder chegar muito bem nessa primeira final. Sabemos da importância de fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado para levar a decisão para dentro de casa”, concluiu.