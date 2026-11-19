O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 19, na Academia de Futebol, poucas horas após a derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com as novidades dos retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Mauricio, além de um avanço importante na recuperação do defensor Murilo.
Convocados pela seleção do Paraguai durante a Data Fifa, Gustavo Gómez e Mauricio não reuniram condições de atuar na partida em Belo Horizonte, mas reintegraram normalmente os trabalhos em campo nesta manhã.
Já Murilo, recuperado de uma lesão muscular sofrida no duelo contra o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, deu início ao processo de transição entre a preparação física e os exercícios técnicos. O departamento médico e a comissão técnica trabalham para deixar o zagueiro à disposição para a final da Libertadores, marcada para o dia 28 de novembro, contra o Estudiantes, da Argentina.
Enquanto os jogadores que não atuaram em Minas Gerais foram a campo, os atletas que iniciaram a partida diante do Cruzeiro permaneceram na parte interna do centro de treinamento para a realização de atividades regenerativas.
Foco nas copas e gestão de elenco
O revés no Mineirão reduziu drasticamente as possibilidades matemáticas de título nacional para o Verdão. A três rodadas do encerramento do Brasileirão, a equipe ocupa a vice-liderança com seis pontos de desvantagem em relação ao líder Flamengo — além de possuir três vitórias a menos nos critérios de desempate. O cenário já faz o técnico Abel Ferreira admitir publicamente a perda da taça na competição de pontos corridos.
Diante das chances remotas e do calendário decisivo nas competições mata-mata, o treinador português não descarta poupar titulares no confronto direto contra o próprio Flamengo, agendado para este sábado, 21, às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque. O duelo pode sacramentar matematicamente o título para o rival carioca, que precisa de apenas um empate em São Paulo para levantar o troféu.
A prioridade da comissão técnica alviverde passa a ser o controle de carga e a integridade física do elenco visando as duas finais da temporada: além da decisão continental da Libertadores diante do Estudiantes, o clube também disputará a final da Copa do Brasil. O Palmeiras realiza nesta sexta, 20, sua última sessão de treinamentos antes do clássico interestadual.