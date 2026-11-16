O dia 17 de novembro de 2016 ficou marcado como a última vez em que Gabriel Jesus balançou as redes pelo Palmeiras. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o atacante marcou no empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É um momento que eu sempre vou lembrar. Foi um período muito bonito em que estive por lá, com conquistas muito significativas. Sempre tive um carinho muito grande com a torcida, e poder ter conquistado dois títulos pelo clube, ainda em meu início de carreira, foi incrível” , relembra.

Peça fundamental para o título, Jesus marcou 12 vezes e foi o artilheiro da equipe no Brasileirão, além de ter concedido 5 assistências. O título veio contra a Chapecoense e tirou o Palmeiras da fila de 22 anos sem conquistar o Brasileirão.

O atleta também marcou gols importantes contra adversários diretos, como o Flamengo, em ambos os turnos. No mesmo ano, Jesus também foi peça importante no ouro olímpico inédito e ainda chegou à seleção principal.

O atacante encerrou a trajetória no Verdão com 28 gols em 83 partidas e dois títulos conquistados: a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016.

Logo após o título em 2016, foi vendido ao Manchester City, onde conquistou quatro vezes a Premier League. De lá, foi para o Arsenal, ajudou os gunners a saírem da fila após 22 anos sem ganhar o campeonato nacional, e de quebra se tornou o segundo brasileiro com mais títulos da competição (5), somente atrás do goleiro Éderson (6). Outra marca relevante atingida na Inglaterra foi ao tornar-se o segundo maior artilheiro brasileiro na competição, com 79 gols, atrás somente de Roberto Firmino, que tem 82.

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Hoje no Barcelona, Jesus tem números de destaque na temporada. Em 10 jogos, soma 4 gols e 2 assistências. Os números são ainda melhores se levada em consideração a minutagem do atleta em campo: o atacante participa diretamente de um gol a cada 47,7 minutos.

Na temporada, Jesus ainda se tornou o quarto maior artilheiro brasileiro da história da Champions League, com 27 gols, empatando com Rivaldo. Em meio ao início no clube catalão, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chegou a falar publicamente que o atacante segue no radar.