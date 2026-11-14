Em Cianorte, no noroeste do Paraná, esparramado sobre o sofá da sala, Lorenzo, de 12 anos, pede à avó Ilaídes uma massagem nos pés para aliviar os calos causados pelas chuteiras após um dia inteiro jogando futebol. A pouco mais de mil quilômetros dali, em Porto Alegre, o choro incontido de Nina, dois anos mais velha, pela ausência do pai em um domingo de Dia dos Pais soa como uma agulhada profunda no coração de sua mãe, Susi. Os relatos, aparentemente sem ligação, de Ilaídes Padilha e Susi Ribas estão conectados por um sentimento comum: a saudade. Ambas tiveram suas vidas atravessadas pela queda do voo 2933 da LaMia nos arredores de Medellín, na Colômbia, na madrugada de 29 de novembro de 2016.

“Sempre que me sentava perto do meu filho, no sofá, a primeira coisa que ele me pedia era uma massagem nos pés. E eu massageava o pezinho dele, todo cheio de calos. Sinto que a massagem que fiz dia desses nos pés do Lorenzo era como se fosse no pé do Danilo”, conta, emocionada, dona Ilaídes, mãe do goleiro, herói da campanha da Chapecoense naquela Copa Sul-Americana e um dos 71 mortos no acidente aéreo.

Viúva do zagueiro Willian Thiego, Susi conta que o último 9 de agosto foi como a libertação de um grito contido por anos pela filha. Pela primeira vez, ela conseguiu externalizar a saudade do pai, outra vítima fatal do voo. “Eu fui até o quarto dela e disse: ‘Filha, quer jantar?’. E ela respondeu: ‘Não, mãe’, mas com voz de choro. E terminou: ‘Mãe, estou com saudade do meu pai’. Ela nunca tinha falado isso, respondi que também estava com saudades dele. Então, a gente se abraçou e chorou. No início, ela sentia falta do Thiego, mas, por ser pequena, não conseguia demonstrar muito. Agora, colocou para fora. Eu sei que ela segurou isso para não me ver sofrer”, completa.

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Danilo, Thiego e outras 69 pessoas morreram no acidente aéreo que comoveu o futebol mundial e deixou feridas abertas em familiares, amigos e viúvas. Jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e parte da tripulação que estava a caminho de Medellín – onde a Chape enfrentaria o Atlético Nacional em busca do inédito título continental – jamais chegaram ao destino por conta de uma pane seca por falta de combustível.

Sobreviveram à tragédia o jornalista Rafael Henzel (que faleceu em 2019), a comissária de bordo Ximena Suárez, o técnico de voo Erwin Tumiri e três jogadores daquele elenco: o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que segue em atividade pelo Juventude; o zagueiro Neto, que se aposentou três anos após o acidente e hoje é palestrante, escritor e teólogo; e o goleiro Jakson Follmann, que teve a perna direita amputada, se aposentou dos gramados e atualmente concilia a vida de palestrante, cantor, empresário, influenciador digital e, mais recentemente, autor do livro “A Vida Depois da Queda”, escrito com o jornalista Marco Aurélio Souza.

“O meu propósito passou a ser o de representar aquelas pessoas dentro de campo. Em alguns momentos, cheguei a pensar em desistir, mas o meu propósito e desejo eram muito maiores do que as coisas que atormentavam a minha mente”, confessa Ruschel, que precisou travar uma luta contra o próprio corpo nos últimos anos para seguir no futebol, atuando com pinos por conta das múltiplas fraturas nos braços, pernas e na região lombar. Ele correu risco de ficar paraplégico devido a uma lesão na 12ª vértebra.

“Tive que reaprender a fazer muitas coisas. Como não tenho mais a mesma força e velocidade para me sobressair, passei a estudar muito o jogo, usar mais a técnica. É sempre muito dolorido depois dos jogos e treinos, o que gera um desgaste físico e mental muito grande. Até por isso, decidi parar neste ano”, acrescenta.

Atualmente, ninguém cumpre pena em regime fechado pela sucessão de erros que culminou na tragédia. Cinco pessoas foram responsabilizadas pela Justiça da Bolívia; chegaram a ser detidas preventivamente ou cumpriram prisão domiciliar, mas acabaram soltas ou respondem ao processo em liberdade: Celia Castedo Monasterio, controladora responsável pela análise e aprovação do plano de voo; Gustavo Vargas Gamboa, diretor-geral da LaMia; Gustavo Villegas, ex-diretor de registro da Direção Geral de Aeronáutica Civil da Bolívia e filho de Vargas Gamboa; Joons Teodovich, supervisor de tráfego aéreo; e Marco Rocha Venegas, sócio da LaMia.

A dor da impunidade atormenta as famílias, que lutam para receber indenizações perante a Justiça. Mesmo que nenhum valor traga de volta os entes queridos, as viúvas e os sobreviventes seguem aguardando por verbas envolvendo a seguradora, resseguradoras e até a Chapecoense, condenada pela Justiça de Santa Catarina a pagar indenizações sob o entendimento de que o clube assumiu o risco e teve culpa grave ao contratar a companhia aérea boliviana.

“A lentidão, a sensação de descaso e a impunidade pela não indenização são gigantescas para todos. A não resolução é muito frustrante e prejudicial. Muitas famílias hoje encontram-se com dificuldade financeira. Vi crianças crescerem nessas circunstâncias, pais criarem depressão ou morrerem pela morte dos seus filhos, e esposas serem internadas pela perda do marido”, afirma Marcel Camilo, advogado de sete viúvas e do ex-zagueiro Neto desde o acidente.

A impunidade apontada por Camilo é um sentimento presente na constatação de que, segundo ele, não se tratou de uma tragédia, mas sim de um crime. A queda do avião envolve uma sucessão de erros iniciada com a falta do seguro necessário para voar, irregularidades no plano de voo e a decisão fatal do piloto boliviano Miguel Quiroga de operar no limite do combustível. A pane seca desativou os motores da aeronave, ocasionando a perda de altitude e a queda (leia mais na linha do tempo).

“Acidente é algo que é imponderável, mas, nesse caso, não foi. Todo mundo sabia os riscos efetivos que estavam assumindo. Ele [Quiroga] sabia das regras, que não podia ter combustível suficiente apenas para chegar… não dá, isso é contra todas as regras. No Direito, isso se chama dolo eventual, quando você assume o risco de matar”, explica o advogado. “Nada vai trazer de volta os meus amigos, mas a gente sempre quer justiça. É justiça porque se trata de um crime, e não de um acidente”, lamenta Follmann.

Chape, indenizações e processos

Entre as 71 vítimas, dez integravam a diretoria da Chapecoense, como o presidente Sandro Pallaoro, o vice de futebol Mauro Stumpf e o gerente Eduardo Preuss. Em meio ao luto, o então presidente do Conselho Deliberativo, Plínio David de Nes Filho, o Maninho, assumiu o clube por aclamação popular.

“Era um misto de sentimentos: o velório coletivo, a atenção às famílias que precisavam e a preocupação com a continuidade do clube. Muita gente queria que pedíssemos licença à CBF, que não participássemos do campeonato. Os advogados trabalhistas mais otimistas falavam que a nossa dívida seria de, no mínimo, R$ 800 milhões, podendo superar a marca de R$ 1 bilhão. Em homenagem aos que se foram, ao espírito e à vontade de vencer que eles tinham, tentamos dar continuidade à Chapecoense”, conta.

O ex-presidente diz que, em sua época, o clube mantinha uma relação humanizada e de diálogo com as famílias das vítimas. Atendimentos psicológicos, custeio de despesas e os primeiros acordos foram firmados durante o período de Maninho à frente da equipe catarinense.

Em julho de 2017, contudo, o clube causou mal-estar público ao enviar uma mensagem para o grupo de WhatsApp dos familiares avisando que não pagaria as despesas da viagem para a audiência com o papa Francisco no Vaticano, evento seguido de um amistoso contra a Roma. Poucos estiveram presentes.

A partir de 2019, uma grave crise financeira e política levou ao afastamento e à renúncia de Maninho, em novembro. No final do ano, o roteiro de desastre ficou completo com o primeiro rebaixamento da história do clube, após seis temporadas na elite do futebol brasileiro. A segunda queda aconteceu em 2021, quando a equipe teve a pior campanha da história da Série A, com apenas uma vitória, e a terceira foi confirmada nesta temporada, mais uma vez como lanterna.

“O primeiro mandato foi de reconstrução e obtivemos sucesso. No segundo, algumas pessoas muito vaidosas, querendo demonstrar mais conhecimento do que na realidade tinham, prejudicaram o clube. Elas desconheciam o futebol profissional e a estrutura da Chape naquele momento. Uma administração extremamente competente, fiscalizadora e responsável virou um ambiente de atrito constante. Era tóxico. O tempo se encarregará de dizer quem foi quem”, explica Maninho.

No começo de 2022, com mais de R$ 100 milhões em dívidas, a Chapecoense entrou em recuperação judicial, tornando-se o primeiro clube brasileiro a ingressar no procedimento. A ação impactou diretamente os valores destinados às famílias, que, a partir dali, passaram a ter direito de receber uma quantia cerca de 80% menor do que o previsto inicialmente.

“Juridicamente, tudo ocorreu dentro do que tem que ser. Tivemos as ações, fizemos acordos, e eles [Chape] entraram com a recuperação judicial. Porém, é a história do legal versus o imoral. Pode não ser ilegal, mas é imoral. É assim mesmo que isso tem que ser tratado? É dessa forma?”, questiona Camilo.

A falta de sensibilidade apontada pelo advogado é um sintoma do esquecimento que as famílias viveram na pele por parte da Chapecoense. Após a gestão de Maninho, o diálogo entre o clube e os familiares ficou ainda mais conturbado. Dentro da instituição, as viúvas relatam ter sido tratadas como responsáveis pela crise financeira.

Um episódio chamou a atenção em 2022, quando um grupo de viúvas pediu a retirada das imagens de seus maridos de uma seção do site chamada “Força Chape”. Segundo elas, a memória dos mortos estaria sendo usada como forma de arrecadação de fundos para a reconstrução do clube. O pedido levou à ação do time catarinense de retirar também as homenagens aos ídolos de 2016 do túnel de acesso aos vestiários da Arena Condá. “Eu acho que a maldade no tratamento com as famílias e a retirada das fotos dos atletas do túnel são imperdoáveis”, afirma Maninho.

“Famílias foram dilaceradas e muitas delas não conseguiram se reconstruir. Vi crianças crescerem nessas circunstâncias, pais morrerem e criarem depressão pela morte dos seus filhos e esposas serem internadas pela perda do marido. Não são dez dias, são dez anos, é uma vida”, revela Camilo.

Três anos após o seu início em 2019, a CPI que buscava investigar o acidente chegou ao fim. O relatório final apontou cinco empresas consideradas responsáveis, entre seguradoras e resseguradoras. As organizações encarregadas de indenizar as famílias foram: LaMia Corporation; Bisa Seguros (com quem a LaMia contratou o seguro); Tokio Marine Kiln Limited (com quem a Bisa contratou o resseguro); Aon UK e Grupo Estratégica (representantes e orientadores). O efeito prático, contudo, foi quase nulo.

Ainda existem processos em andamento. Nos Estados Unidos, uma sentença que destinaria US$ 884 milhões (cerca de R$ 4,8 bilhões) para 40 famílias encontra-se travada por conta de um recurso. Por outro lado, existe a possibilidade de essas pessoas começarem a receber o chamado fundo humanitário, mesmo que os valores sejam inferiores ao estipulado.

Seguindo em frente

Enquanto as resoluções jurídicas parecem longe de um desfecho, as famílias atingidas tentam seguir suas vidas. Atualmente, Susi é empresária no ramo de ótica e está terminando a faculdade de Psicologia. A lembrança de Thiego é muito presente, principalmente na personalidade da filha: “Era um pai e um marido amoroso, responsável e dedicado. Nós o amávamos muito. Ele deu a vida pela Chapecoense; amava o que fazia e o clube. E eu vejo que a Nina é ele. Ainda bem que Deus me deixou ela. Eu não sei se iria aguentar”, diz a empresária.

Follmann é casado e pai de Joaquim, de seis anos de idade. Profissionalmente, ele leva a palestra “Tocando em Frente” ao redor do Brasil – a expectativa é de que realize cerca de 130 encontros neste ano. Além desse carro-chefe, a paixão pela música o levou a criar o projeto “Prosa e Viola”, um braço de suas apresentações, entre outras iniciativas. Nas redes sociais, conta com quase um milhão de seguidores. “Eu caí e me levantei várias vezes. A vida está aí para sermos resilientes e gratos a Deus. Estou feliz por toda a minha trajetória, o que passei e o que ainda vou passar. Eu vivo, não tenho mais fórmula”, afirma.

Ilaídes, por sua vez, leva uma vida mais tranquila. Recentemente, formou-se Ministra da Eucaristia e segue fortalecendo sua fé – uma das principais aliadas para lidar com o luto –, além das amizades e do carinho recebidos de diferentes pessoas. Dez anos depois, a mãe do goleiro Danilo conta, orgulhosa, os relatos que ouve sobre o filho. “Todo mundo quer contar uma história que teve com o Danilo. Uma pessoa chegava, pedia um autógrafo, e ele já perguntava onde estudava, onde morava, onde trabalhava, de que gostava, para quem torcia… Pronto, já virava amigo. Ele não dava o autógrafo e dizia tchau. Ele tinha que começar uma história com aquela pessoa. Tratava muito bem as pessoas”, comenta.

A saudade de quem se foi naquela noite é eterna. Amigos, pais, mães, esposas, filhos e torcedores: todos perderam alguém naquela madrugada. Dez anos depois, as marcas daquele dia ainda machucam, mas a luta por justiça continua.